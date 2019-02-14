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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.02.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Galatasaray avantajı Benfica'ya kaptırdı

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Galatasaray avantajı Benfica'ya kaptırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar yüksek tempoda geçen mücadeleyi 2-1 kaybetti. Benfica 26. dakikada Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu gole 54. dakikada Christian Luyindama ile karşılık verdi. Bu golden 10 dakika sonra savunma arkasına sarkan Haris Seferovic, fileleri bulmayı başardı. Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray'ın maçı uzatmaya götürmesi için gereken tek skor, Portekiz'de 2-1 kazanması. 1-0'lık galibiyet sarı-kırmızılara yetmeyecek. Her türlü beraberlikte Benfica tur atlayacak. 2-1'in üzerindeki tek farklı galibiyetlerde ise tur Galatasaray'ın olacak.

Ayrıntılar gelecek...

MAÇTAN NOTLAR

BENFICA EKSİK

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'yle başlayan ve E Grubu'nu üçüncü sırada noktalayan Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray mücadelesinin kadrosuna takımın önemli isimlerinden Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Fejsa ve Conti'yi dahil etmedi. Benfica'nın Galatasaray maçındaki 11'i şu şekilde: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes, Florentino, Salvio, Cervi, Felix, Seferovic.

3 MAÇIN 2'SİNİ GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Portekiz ekibini, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında yine aynı skorla geçti. Benfica da Galatasaray'ı aynı sezon oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında kendi sahasında yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.

RUI COSTA'DAN TERİM'E ZİYARET

Fiorentina ve Milan'da oynadığı dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öğrencisi olan eski efsane futbolcu Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile bir araya geldi ve hasret giderdi.

 

 

 

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