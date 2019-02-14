Galatasaray avantajı Benfica'ya kaptırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar yüksek tempoda geçen mücadeleyi 2-1 kaybetti. Benfica 26. dakikada Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu gole 54. dakikada Christian Luyindama ile karşılık verdi. Bu golden 10 dakika sonra savunma arkasına sarkan Haris Seferovic, fileleri bulmayı başardı. Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü oynanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray'ın maçı uzatmaya götürmesi için gereken tek skor, Portekiz'de 2-1 kazanması. 1-0'lık galibiyet sarı-kırmızılara yetmeyecek. Her türlü beraberlikte Benfica tur atlayacak. 2-1'in üzerindeki tek farklı galibiyetlerde ise tur Galatasaray'ın olacak.
Ayrıntılar gelecek...
MAÇTAN NOTLAR
BENFICA EKSİK
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'yle başlayan ve E Grubu'nu üçüncü sırada noktalayan Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray mücadelesinin kadrosuna takımın önemli isimlerinden Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Fejsa ve Conti'yi dahil etmedi. Benfica'nın Galatasaray maçındaki 11'i şu şekilde: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes, Florentino, Salvio, Cervi, Felix, Seferovic.
3 MAÇIN 2'SİNİ GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Portekiz ekibini, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında yine aynı skorla geçti. Benfica da Galatasaray'ı aynı sezon oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında kendi sahasında yine 2-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.
RUI COSTA'DAN TERİM'E ZİYARET
Fiorentina ve Milan'da oynadığı dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öğrencisi olan eski efsane futbolcu Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile bir araya geldi ve hasret giderdi.
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