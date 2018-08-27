Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. Galatasaray ve Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala futbolseverler de maça dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırlayacak. Müsabakaya saatler kala maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında detaylar...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports1 kanalından naklen yayınlanacak. Bu maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugünkü rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip geldi. Her iki ekip ligde bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçta puan kaybetmezken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da yine 3-2'lik skorlarla kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Eren
Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Villafanez, Maniatis, Augusto, Campos, Efecan, Bobo
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