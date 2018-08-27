Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
27.08.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. Galatasaray ve Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala futbolseverler de maça dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırlayacak. Müsabakaya saatler kala maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında detaylar...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports1 kanalından naklen yayınlanacak. Bu maçın hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 156Galatasaray - Alanyaspor
    3
    MS1
    1,15
    32057kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugünkü rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip geldi. Her iki ekip ligde bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçta puan kaybetmezken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da yine 3-2'lik skorlarla kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Eren

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Villafanez, Maniatis, Augusto, Campos, Efecan, Bobo

 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngiltere'de DEV MAÇ, son haberler burada!

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atiker Konyaspor’da çifte imza

Cengiz Ünder'in Serie A maçı CANLI! Önce oyna, sonra izle...