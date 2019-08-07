Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray ve Akhisarspor arasında gerçekleşecek Süper Kupa karşılaşması için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray’ın yeni transferleri ilk kez bir resmi bir maçta sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşması halinde Fatih Terim, 20. kupasını kaldırmanın mutluluğumu yaşayacak. Peki, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saati karşılaşma tarihine kısa bir süre kala değişmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Adem Büyük
Akhisarspor: Gökhan, Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Burhan, Aykut, Erhan, Onur
Düdük Halil Umut Meler'de
Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.
Yeni transferler ilk resmi maçında
Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyonu Galatasaray bu yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılar Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Okan Kocuk ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor ise 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci'yi transfer etti.
Galatasaray 16. kupanın peşinde
Sarı-kırmızılılar çarşamba günü 16'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bugüne dek bu kupada oynadığı 24 maçta 15 kez zafere ulaşırken, 9 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.
Fatih Terim 20. kupayı istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başındaki 20'nci kupasını kazanmak için çarşamba günü saha kenarında olacak. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızıların başında bu kupayı 2012 ve 2013'te 2 kez kazanmayı başarmıştı. Galatasaray bu iki senede arka arkaya 2 kez ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
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