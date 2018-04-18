Galatasaray-Akhisarspor maçına uzman iddaa yorumları burada!
Yarı final ilk maçını Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Rövanşta hangi tercihe güvenmek lazım? Nesine.com'un uzmanları sizin için maçı değerlendirdi.
- Senih Yurga
Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları oynanıyor. Galatasaray, Akhisar’ı ilk maçta 2-1’lik skorla geçerek final için önemli bir avantaj yakalamıştı.
Pazar günü Süper Lig’de sezonun en kritik maçlarından birine çıkan sarı kırmızılılar, Başakşehir engelini 2-0’lık skorla geçti. Mariano’nun muhteşem golüyle kilidi açan Galatasaray adına bu 3 puan çok önemliydi.
Akhisar maçında teknik patron Fatih Terim ciddi oranda rotasyona gidecektir. Çünkü hafta sonu Alanyaspor deplasmanında zirveyi bırakmamak için yine çok önemli bir maça çıkacak.
Başakşehir maçında forma giyen birçok oyuncu bu maçın kadrosunda tahminimce olmayacak. Akhisar bunu avantaja çevirip tur için mücadele edecek.
Karşılıklı gol bekliyorum.
- Barış Düşmez
Ziraat Türkiye kupası yarı final ilk maçını Galatasaray deplasmanda Akhisar karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş’ün attığı gollerle 2-1 kazanmış ve avantajı cebine koymuştu.
Pazar günü ise lig’de Medipol Başakşehir karşısında 2-0’lık skorla kazanarak tekrar liderliği geri almış ve Şampiyonluk yolunda önemli virajı kayıpsız geride bırakmış oldu.
Ev sahibinde moraller yerinde. Akhisar ise kupadan önce ligi düşünmek zorunda!
Ligde Beşiktaş karşısında da kaybeden Ege temsilcisi son 5 maçında 4. Yenilgisini alarak küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Akıllar Pazar günü oynanacak Göztepe maçında olacaktır.
Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen Galatasaray’ın, ilk maçta olduğu gibi yine kazanarak kupada ilk finalist olmasını bekliyorum.
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