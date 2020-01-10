Galatasaray 3-1 Altay (Maç Özeti)
Galatasaray, Altay ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri sınıfı geçmeyi başardı.
Spor Arena - Ali Naci Küçük | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, devre arası hazırlık kampının ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşı karşıya geldi.
Sueno Hotels Golf Belek’e ait tesislerde oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.
Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 52. dakikada Younes Belhanda ile 62. dakikada yeni transfer Jesse Sekidika'nın asistinde Emre Akbaba kaydetti.
Altay'ın tek sayısını ise 72. dakikada Hakan Demirci kaydetti. Altay ayrıca 75. dakikada Marco Paixão'nun kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Antalya'da oynanan karşılaşmada geçirdiği geçirdiği enfeksiyon nedeniyle Antalya'ya getirilmeyen yeni transfer Henry Onyekuru forma giyemedi.
YENİ TRANSFERLER SINIFI GEÇTİ
Galatasaray'da ilk yarıda forma giyen Saracchi etkili kanat bindirmeleri, sürati ile dikkat çekerken 2. yarıda oyuna giren Jesse asist yaptı. 8 ay sonra sahalara dönen Emre Akbaba ise golünü atmayı başardı.
🔥 Emre Akbaba, 8 ay sonra golle döndü.
🎯 Asist: Jesse Sekidikapic.twitter.com/cJdDhas5Nx
🔥 Emre Akbaba, 8 ay sonra golle döndü.
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