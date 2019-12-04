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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.12.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Galatasaray 0-2 Tuzlaspor

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Galatasaray 0-2 Tuzlaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Tuzlaspor, 53. dakikada Sadık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 55. dakikada Yunus Akgün'ün yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu. 59. dakikada Jimmy Durmaz'ın yerine Belhanda oyuna giren isim oldu. 64. dakikada Selçuk İnan'ın yerine Donk oyuna girdi. 10 kişi kalan Tuzlaspor 89. dakikada Umut ile 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Tuzlaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş için avantaj elde etti.

Maçın önemli dakikaları

16.dakikada Selçuk İnanın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emre Taşdemirin düşerken yaptığı vuruş auta gitti.
42. dakikada Selçuk İnanın kullandığı serbest vuruşu kaleci Bayram Olgun kornere çeldi.
43. dakikada Selçuk İnanın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti. Yay üzerinde topla buluşan Emre Morun vuruşunu kaleci Bayram Olgun çeldi. Kalecinin çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Morun vuruşu savunmadan döndü.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Muhammed Akarslanın kaptığı top ile buluşan Sadık Baş, ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 0-1.
57. dakikada Emre Morun kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayramın yaptığı röveşata, üst direkten oyun alanına geri döndü.
69. dakikada Belhandanın sol kanattan içeri kestiği ortaya Adem Büyükün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
81. dakikada Belhandanın pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyükün vuruşunu kaleci Bayram Olgun kurtardı.
88. dakikada oyun durduğu sırada topa vurarak maçtaki ikinci sarı kartını gören Muhammed Akarslan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Gökcan Kaya’nın pasıyla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.

Müsabaka Tuzlaspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Okan Kocuk, Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Seri, Selçuk İnan (Dk. 65 Donk), Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz (Dk. 59
Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 55 Adem Büyük), Emre Mor
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Mustafa Emre Can (Dk. 82 Bülent Uzun), Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Gökcan Kaya, Yasin Yener (Dk. 59 Murat Türkkan), Umut Sönmez, Abdullah Halman (Dk. 66 Murat Yılmaz)
Goller: Dk. 53 Sadık Baş, Dk. 90 Umut Sönmez (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 78 Bayram Olgun, Dk. 90 5 Sadık Baş (Tuzlaspor), Dk. 90 8 Emre Taşdemir (Galatasaray)

Galatasaray 0-2 Tuzlaspor

 

Galatasaray-Tuzlaspor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk eden Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11'de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11'de başlayan tek oyuncu oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.

Emin Bayram'ın ilk maçı

Galatasaray'da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.
Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

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