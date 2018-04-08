G.Saraylı yöneticiden flaş açıklama: UEFA...
Sarı-Kırmızılı yönetici Burak Elmas, “UEFA denetçileri, tüm Türk kulüplerinin ‘muhasebe makyajı’ yaptıklarını ve bunun UEFA tarafından net şekildebilindiğini söylediler. Rakamlara yöneticilerden daha hakimler”dedi.
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas, “UEFA’nın cezasından muhasebe oyunlarıyla kurtulduk” yönünde ifadeler kullanmıştı.
Rakip taraftar gruplarının, bu sözleri tercüme ederek UEFA’ya göndermesine cevap veren Elmas, “UEFA denetçileri ile yaptığım bir görüşmede, tüm Türk kulüplerinin, ‘muhasebe makyajı’ yaptıklarını ve bunun UEFA tarafından çok net şekilde bilindiğini söylediler.
Zaten karşınızda oturanlar çoğu kulüp yöneticisinden rakamlara daha hakim. Herkes kendi işine baksın. UEFA tüm dosyalar ile alakalı karar toplantısını Nisan ortasından sonra gerçekleştirecek. Herhalde rüyaya yatıp o toplantı sonucunu görüyorlar” diye tepki gösterdi.
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