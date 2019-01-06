G.Saray'ın rakibi Benfica, CANLI YAYINDA! Galibiyetine iddaa'da...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda eşleştiği Benfica, Rio Ave'yi konuk ediyor. Takımdan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım... CANLI YAYIN da kaçmaz!
- Portimonense yenilgisi sonrası menajer Rui Vitoria'nın görevine son verildi ve Rio Ave maçına takımı, ikinci takımın teknik patronu Bruno Laje hazırladı.
- Tecrübeli forvet Jonas cezalı, 18 kişilik maç kadrosunda hücum alternatifleri olarak Seferovic, Ferreyra ve Castillo bulunuyor.
- Rio Ave, ligdeki son 7 maçını kazanamadı. Deplasmandaki son 3 maçını da kaybetti ama hepsinde gol atmayı başardı.
- Stad de Luz'de oynadığı son 5 resmi maçı kazanan Benfica ise, lider Porto ile olan 7 puan farkı daha da açmamak için hata yapmamaya çalışacak.
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