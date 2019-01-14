G.Saray'ın kupa maçına Öğretmenoğlu!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Boluspor’un evinde Galatasaray’ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
16.00 Kayserispor- Akhisarspor (Halis Özkahya)
18.00 Antalyaspor- Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.50 Boluspor- Galatasaray (Mustafa Öğretmenoğlu)
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