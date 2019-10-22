G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki konuğu Real Madrid! iddaa'da oynanması gereken...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray ve Real Madrid, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız...
GALATASARAY - REAL MADRID
Cuma akşamı evinde Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig’de 4 maç sonra 3 gol atarken 3 maçlık beraberlik serisine son vermiş oldu.
Sivasspor karşısında 3 puanı almasına rağmen rakibine verdiği pozisyonlar ve maçın son anlarında yediği baskı nedeniyle Galatasaray, zorlu Devler Ligi mücadelesi öncesinde eleştirilere maruz kaldı.
Belçika deplasmanında alınan bir puanın ardından evinde Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, gruptaki ikinci maçında da gol atamazken yediği tek golle puan alamadı.
Sakatlığı olan Falcao’nun oynamayacağı maçta Feghouli’nin durumu ise şüpheli...
Mallorca deplasmanında maçın başında yediği gole cevap veremeyen Real Madrid şok bir yenilgi alırken, zirveyi ezeli rakibi Barcelona’ya bıraktı.
Bu sezon özellikle deplasmanda istediği performansı sergileyemeyen Real Madrid, son 4 lig maçında sadece 1 kez kazanabilirken Devler Ligi’nde de şimdiye kadar istediğini alamadı.
Fransa’da PSG deplasmanında puan alamayan Los Galacticos, evinde ise Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.
Konuk ekipte Gareth Bale, Lucas Vazquez, Luka Modric gibi isimler İstanbul'a getirilmedi.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasında oynanan son 7 maçın 6’sını Real Madrid kazandı.
- İki ekip arasında Devler Ligi’nde oynanan 6 maç da 2.5 ÜST bitti.
- Real Madrid’in deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı da KG YOK bitti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Real Madrid’in maçı kazanması yönünde...
- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %44’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise Galatasaray’ın maçı kazanacağı yönünde...
- Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’dan fazlası Galatasaray’ın 3 puanı alacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ HANGİ TERCİHİ ÖNERDİ?
PSG'ye karşı Galatasaray'ın savunma açıkları vereceğini düşünmüş, Fransız ekibinin gollü/farklı bir galibiyet almasını önermiştim. Muslera'nın yüksek, Sarabia'nın düşük konsantrasyonu bahsi yatırdı...
Sivasspor karşısında sarı-kırmızılı temsilcimizin savunma direncini beğenmedim, mutlaka kazanmak zorunda olan Zinedine Zidane ve Real Madrid, Benzema ile Hazard önderliğinde Muslera'ya takılmazsa, İstanbul'dan istediğini alıp İspanya'ya döner...
Beklentiyi bu sefer yüksek tutmamak adına "1.5 ÜST" ile birleştirip "MS2 + 1.5 ÜST -> 1,70" öneriyorum.
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Real Madrid, 6 yıl sonra yeniden İstanbul'da...
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