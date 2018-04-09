'G.Saray'ın başka lüksü yok'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılıları değerlendirdi.
Şampiyonluk yarışında olan tüm takımlar bu hafta kazandı. Kısaca Galatasaray’ın hata lüksü kalmadı!
Bu sezon rakiplerinden sonra ligde oynadığı maçlarda Galatasaray stresten midir, nedir bilinmez ama hiç de iyi performans sergileyemedi!
Tam 11 puan kaybetti.
Galatasaray’ın, Ankara’da bu kez Fatih Terim’in dediği gibi Stresi, hatayı bir kenara bırakıp kazanması ve bu istatistiğe son vermesi gerekli....
Benim düşünceme göre Galatasaray, kalan fikstürü içerisinde en zor maçına bu akşam çıkacak.
Yani kısaca Galatasaray, Ankara’da bence şampiyonluk maçına çıkacak.
Çünkü Galatasaray iç sahada taraftarı ile beraber futbol kalitesi olarak seviye atlıyor, bambaşka bir oyun ortaya koyup maçı kopartıyor.
Kısaca, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını bir şekilde kazanır. Ve en zor maçı da kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşısında yaşanır.
Galatasaray bu maçı kazanırsa şampiyonluk havası ve momentumunu yakalar.
Ve galibiyet halinde liderlik koltuğunu da bir daha bırakmaz.
Fatih Terim’in ilk 11’de Donk yerine Fernando’yu tercih etmesi elbette mantıklı ve doğru olandı.
Evet, Donk ekstra işlere imza attı.
Evet, kendisinden beklenmeyecek düzeyde bir performans sergiledi.
Evet, Fatih Terim’in Galatasaray’a kazandırdığı oyunculardan biri oldu.
Ancak....
Kadronuzda Fernando gibi bir oyuncu var ise kesinlikle ilk 11’de o oynar.
Çünkü Fernando futbol zekası, kalitesi ile Galatasaray tarihinin en iyi orta saha oyuncuları arasında ilk 3’te yer alır.
Sadece Donk değil bence kalite olarak Fernando, Melo’nun dahi önünde bir oyuncudur...
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