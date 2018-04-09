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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.04.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

'G.Saray'ın başka lüksü yok'

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'G.Saray'ın başka lüksü yok'

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılıları değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında olan tüm takımlar bu hafta kazandı. Kısaca Galatasaray’ın hata lüksü kalmadı!
Bu sezon rakiplerinden sonra ligde oynadığı maçlarda Galatasaray stresten midir, nedir bilinmez ama hiç de iyi performans sergileyemedi!
Tam 11 puan kaybetti.
Galatasaray’ın, Ankara’da bu kez Fatih Terim’in dediği gibi Stresi, hatayı bir kenara bırakıp kazanması ve bu istatistiğe son vermesi gerekli....

Benim düşünceme göre Galatasaray, kalan fikstürü içerisinde en zor maçına bu akşam çıkacak.
Yani kısaca Galatasaray, Ankara’da bence şampiyonluk maçına çıkacak.
Çünkü Galatasaray iç sahada taraftarı ile beraber futbol kalitesi olarak seviye atlıyor, bambaşka bir oyun ortaya koyup maçı kopartıyor.
Kısaca, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını bir şekilde kazanır. Ve en zor maçı da kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşısında yaşanır.
Galatasaray bu maçı kazanırsa şampiyonluk havası ve momentumunu yakalar.
Ve galibiyet halinde liderlik koltuğunu da bir daha bırakmaz.

Fatih Terim’in ilk 11’de Donk yerine Fernando’yu tercih etmesi elbette mantıklı ve doğru olandı.
Evet, Donk ekstra işlere imza attı.
Evet, kendisinden beklenmeyecek düzeyde bir performans sergiledi.
Evet, Fatih Terim’in Galatasaray’a kazandırdığı oyunculardan biri oldu.

Ancak....
Kadronuzda Fernando gibi bir oyuncu var ise kesinlikle ilk 11’de o oynar.
Çünkü Fernando futbol zekası, kalitesi ile Galatasaray tarihinin en iyi orta saha oyuncuları arasında ilk 3’te yer alır.
Sadece Donk değil bence kalite olarak Fernando, Melo’nun dahi önünde bir oyuncudur...

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