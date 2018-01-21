G.Saray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Kulübü’nün dün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ndan sürpriz bir sonuç çıktı... Mustafa Cengiz, mutlak favori gösterilen mevcut başkan Dursun Özbek’i 80 oy farkla geçerek, sarı kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.



Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongreye, 7 bin 688 üyeden 3 bin 458’i oy kullandı. Cengiz 1703 oy alırken, Özbek’e 1623 oy çıktı. 119 oy geçersiz sayıldı, 13 oy da Beyaz Liste’ye çıktı.

Sakin bir atmosferde geçen kongrede ilk 6 sandık sonunda Özbek, 153 oy farkla önde idi. Sonraki sandıklarda farkı hızla kapatan Cengiz, 12. sandık sonunda ilk kez 22 oy farkla öne geçti ve bir daha da geri düşmedi. Özbek, 17. sandığın sayılmasının ardından 146 oy gerideyken, yanına gittiği Mustafa Cengiz’i tebrik ettikten sonra salondan ayrıldı.

4 AY SONRA YENİDEN KONGREYE...

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 4 ay sonra kulübü yeniden seçime götürecek. Özbek’in olağanüstü kongre kararı almasına tepki gösteren isimlerden olan ve başkan adayı olmasının ardından normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Cengiz, mayıs ayında bir kez daha kongre düzenleyecek.

"KAYBEDECEKSİN YAZIK DEDİLER"

Mustafa Cengiz, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağını açıklayıp, “Tabii ki biz 3 ay için değil, 33 ay, 33 sene için geldik” dedi.

MUSTAFA Cengiz, seçim sonucunun kimse tarafından umulmadığını söyledi. Cengiz, “Yaşlı ağabeylerimiz, ‘Bu mücadeleye girme, kaybedeceksin, yazık’ dediler” dedi. Cengiz, söz verdikleri gibi mayısta olağan seçime gideceklerini ama yine aday olacağını belirterek, “Tabii ki biz 3 ay için değil, 33 ay, 33 sene için geldik” dedi. Fatih Terim ile birlikte G.Saray’ı yeniden kendine getireceklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Var olan ruhu parlatacağız” dedi. Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile de Galatasaray Sportif AŞ’de beraber çalışacaklarını açıkladı.

İŞTE G.SARAY'IN YENİ YÖNETİMİ

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Galatasaray’ın 100. dönem yönetimi oldu.

Mustafa Cengiz

1949, Gaziantep, işadamı

ANKARA Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Köy-Koop oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı, TANSA Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Petrol sektöründe TABGİS Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yaptı. İleri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor.

Celal AÇAR

1939, İstanbul, matbaacı

Ahmet ŞENKAL

1948, Konya, yönetici

Prof. Dr. Acar BALTAŞ

1947, İstanbul, doktor

Prof. Dr. Nejat Güney

1948, İstanbul, doktor

F.Okan Böke

1965, İstanbul, ekonomist

Adil ARABOĞLU

1953, Samsun, yönetici

Doç. Dr. Emre ERDOĞAN

1971, Bursa, öğretim üyesi

Cenk SOYER

1964, Istanbul, yönetici

H.Hüseyin TOPRAK

1962, Sivas, avukat

A.Ünal Çeviköz

1952, İstanbul, bürokrat

Mahmut Recevik

1958, İstanbul, turizmci

M.Ömer CANSEVER

1953, İstanbul, işadamı

Dinç ÜNER

1953, İstanbul, avukat

Erol ÖZMANDIRACI

1967, İstanbul, inşaatçı

Arif BADUR

1960, Erzurum, işadamı