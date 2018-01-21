Mustafa Cengiz nasıl kazandı? Seçimin kaderini o sözler belirledi

İşte Ali Naci Küçük'ün analizi:

ÖZBEK NEDEN KAYBETTİ?



1-) Dursun Özbek’in geçtiğimiz pazar günü Antalya’da gazetecilerle sohbet ederken söylediği, “Mayıstan eylüle kadar imza toplayanlar nerede? Hepsi tüydüler” sözü camiayı harekete geçirdi. Birçok kişiye göre Özbek’in bu sözü kendisine seçimi kaybettirdi.



2-) “Daha güçlü bir yönetim oluşturacağım” diyen Dursun Özbek’in listesi zayıf ve yetersiz görüldü.



3-) Camianın önemli bir kısmı seçimin mayıs ayında yapmasına istemesine karşın Dursun Özbek geri adım atmadı. Bu da oy kaybına yol açtı.



CENGİZ NASIL KAZANDI?



1-) “Bu bir baskın seçimdir” diye Özbek’e itiraz eden camiaya, “Şampiyon olsak bile mayıs ayında Galatasaray Kulübü’nü seçime götüreceğim” diyerek herkesten artı puan aldı.



2-) Seçime 2 gün kala Galatasaray Kulübü’nün iki eski ve sevilen yönetici Abdurrahim Albayrak ile Burak Elmas’a, futbolun yönetildiği Sportif AŞ’de görev vereceğini açıklayarak kritik hamleye imza attı. Bu gelişmenin ardından eski başkan Faruk Süren, başta olmak üzere birçok önemli isim Cengiz’e açık destek verdi.