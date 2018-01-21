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Mustafa Cengiz nasıl kazandı? Seçimin kaderini o sözler belirledi

Galatasaray'da 3416 üyenin oy kullandığı olağanüstü kongrede Mustafa Cengiz 1703, Dursun Özbek 1623 oy aldı. İlk 5 sandık sonucunda 141 oy geride olan Mustafa Cengiz, sonraki sandıklarda yaptığı atakla zafere uzandı. Bu sonuçla 113 yıllık Galatasaray tarihinde ilk kez aktif bir başkan seçim kaybetmiş oldu. Peki Dursun Özbek seçimi nasıl kaybetti? Hürriyet muhabiri Ali Naci Küçük'ün analizine göre Galatasaray'daki seçimden çıkan sürprizin perde arkasında Dursun Özbek'in o sözleri var.

Ali Naci KÜÇÜK / Hürriyet
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İşte Ali Naci Küçük'ün analizi:

ÖZBEK NEDEN KAYBETTİ?

1-) Dursun Özbek’in geçtiğimiz pazar günü Antalya’da gazetecilerle sohbet ederken söylediği, “Mayıstan eylüle kadar imza toplayanlar nerede? Hepsi tüydüler” sözü camiayı harekete geçirdi. Birçok kişiye göre Özbek’in bu sözü kendisine seçimi kaybettirdi.

2-) “Daha güçlü bir yönetim oluşturacağım” diyen Dursun Özbek’in listesi zayıf ve yetersiz görüldü.

3-) Camianın önemli bir kısmı seçimin mayıs ayında yapmasına istemesine karşın Dursun Özbek geri adım atmadı. Bu da oy kaybına yol açtı.

CENGİZ NASIL KAZANDI?

1-) “Bu bir baskın seçimdir” diye Özbek’e itiraz eden camiaya, “Şampiyon olsak bile mayıs ayında Galatasaray Kulübü’nü seçime götüreceğim” diyerek herkesten artı puan aldı.

2-) Seçime 2 gün kala Galatasaray Kulübü’nün iki eski ve sevilen yönetici Abdurrahim Albayrak ile Burak Elmas’a, futbolun yönetildiği Sportif AŞ’de görev vereceğini açıklayarak kritik hamleye imza attı. Bu gelişmenin ardından eski başkan Faruk Süren, başta olmak üzere birçok önemli isim Cengiz’e açık destek verdi.

SeçimKongre

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