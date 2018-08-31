G.Saray'dan son gün transferi
Süper Lig'de Akhisarspor, bir süredir A Milli Takım'da da görev yapan futbolcularından Ömer Bayram'a talip olan Galatasaray'la transferin son gününde anlaşmaya vardı.
Akigo'daki performansıyla geçen sezon mart ayında ilk kez A Milli Takım'a davet edilen 27 yaşındaki sol bek, 3 sezondur forma giydiği yeşil-siyahlılarda Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Hollanda'da Nac Breda takımında yetişen gurbetçi sol bek, ülkemizde daha önce 2012-2016 yılları arasında Kayserispor'da da oynadı.
Adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan yıllık garanti ücretin yanı sıra kulübün sponsorundan bir de ev alacağı öğrenildi. Kendileriyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın bonservis bedelini açıklamayan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Ömer'i Kayserispor'dan alırken 3 büyüklerden biri talip olduğu takdirde önünü açacağımıza dair söz vermiştik. Galatasaray'la prensipte anlaşma sağladık. Transfer resmi imzaya kaldı" dedi.
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