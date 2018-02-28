G.Saray’da kritik zirve sona erdi!
Galatasaray’da saat 15:30’da Türk Telekom Stadyumunda başlayan zirve 2 saat sürdü. Eski başkanlardan tamamının davet edildiği zirveye Macaristan’da olduğunu belirten Adnan Polat, Duygun Yarsuvat ve yine ani gelişen bir planı üzerine İstanbul dışında bulunan Mehmet Cansun’un da katılamadığı ortaya çıktı.
Galatasaray’daki bu kritik zirveye eski başkanlardan Dursun Özbek, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Alp Yalman katıldı. Mehmet Cansun’u temsilen o dönemde 2.başkanlık görevi yapan Fatih Altaylı ve ayrıca Ali Dürüst ile birlikte Divan Kurulu başkanı İrfan Aktar, mevcut yönetimden ise Adil Araboğlu, Dinç Üner ile Mahmut Recevik bu görüşmeye katıldı
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