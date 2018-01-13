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G.Saray'da devrim! Florya ona emanet

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğine Serdar Güzelaydın atandı.

Hürriyet Haber
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Başkan Dursun Özbek bu atama ile birlikte Florya’yı Serdar Güzelaydın ile birlikte yönetecek. Güzelaydın daha önce milli takımlar sorumlusu olarak görev yapmış ve Galatasaray kulislerinde Fatih Terim’i Dursun Özbek ile buluşturan ve Galatasaray’a gelmesini sağlayan isim olarak anılmıştı.

Başkan Özbek konuyla ilgili olarak Güzelaydın ile Mayıs 2018 için anlaştıklarını ama gerek genel kurul gerek hoca değişikliği dolayısıyla bu süreci öne aldıklarını ifade etti. Serdar Güzelaydın'ın herhangi bir ücret almayacağı öğrenildi.

G.Sarayda devrim Florya ona emanet

Futbol

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