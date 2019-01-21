G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştığını KAP'a duyurdu.
İşte KAP'a yapılan o açıklama:
"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
1.5 SEZON SONRA GERİ DÖNDÜ!
2017-2018 sezonu başında 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığı Çekya ekibi Sparta Prag'a satılan 27 yaşındaki oyuncu, 1.5 sezon sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmüş oldu.
Semih'in Sparta Prag ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar mukavelesi bulunuyor.
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