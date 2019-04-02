G.Saray kupa mesaisinde! Malatyaspor'un iddaa oranı yükseldi...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki oran değişimlerine göz atalım...
- Midesi rahatsızlanan Belhanda, antrenman eksiği bulunan Nagatomo ve belinde problem olan Muslera'nın bu akşam oynaması beklenmiyor.
- Mitroglou ve Diagne'nin yokluğunda ise gözler Sinan Gümüş'e çevrildi.
- Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki forvet, bu sezon 24 resmi maçta süre aldı. (4 gol - 3 asist)
YENİ MALATYASPOR
- "Bu şekilde antrenmana çıkarsam, sakatlığım ilerler" diyerek son birkaç idmanda yer almayan Aboubakar Kamara'nın, bu akşam Erol Bulut tarafından tercih edilmesi beklenmiyor.
- Deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçı kazanamayan Malatyaspor, bu sezon sahasında oynadığı Galatasaray maçını 2-0 kazanmayı başarmıştı.
- iddaa ilk olarak 5,00'ten açıkladığı "Malatyaspor kazanır" tercihini, bülten oynanmaya açıldığı anda 6,00 olarak güncelledi!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Galatasaray, Halil Umut Meler ile çıktığı 8 maçın tamamını kazandı. (MS 1)
- İki takımın arasında oynanan 3 maç da 2-3 gol aralığında tamamlandı. (TGS 2-3)
MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?
Galatasaray geçen hafta başkanının ve yönetiminin ibra edilmemesinden dolayı çok sıkıntılı bir süreç geçirdi. Belki erken seçimi bile yakın tarihte görebiliriz. Verilen arada Fatih Terim takımın etkilenmemesi için çok uğraştı. Diagne ve Mitroglou'nun sakatlıkları hücumda ciddi bir eksiklik yaratabilir, bütün yük orta saha oyuncularına binecek.
Yeni Malatyaspor takımı tam bir turnuva ekibi gibi oynayarak bu tura kadar yükseldi. Erol Bulut 2 senedir büyük işçilik çıkarttı. Antalya kampında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasında görev alan oyuncuların bir kısmına Galatasaray karşısında da şans vermeye hazırlanan teknik heyet, savunmada Mustafa Akbaş ile birlikte sakatlıktan dönen Mina’ya, orta sahada ise Guilherme, Donald, Murat Yıldırım ve Pereira dörtlüsünü vitrine çıkartacak. Bifouma’nın ise yedek kulübesinde olacağı öğrenildi.
Galatasaray golcülerinin olmadığı maçta ön tarafta zorlanabilir. Malatya dengeli oynayacağı için 2.5 gol sınırı aşılmaz.
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