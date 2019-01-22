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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
22.01.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

G.Saray ilk maçta avantaj arıyor! Boluspor karşısında iddaa oranı...

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G.Saray ilk maçta avantaj arıyor! Boluspor karşısında iddaa oranı...

Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ama kötü hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen 'Boluspor-Galatasaray' maçının iddaa oranları belli oldu. Takımlardan son haberlere ve iddaa detaylarına göz atalım...

Boluspor

- Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı karşılaşmanın oynanmasına engel olmuştu ama bugün Bolu'da havanın bulutlu ve 7 derece civarında olması bekleniyor.

- Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile dün yollar ayrıldı ve takımın başında, bu maçta Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Cüneyt Karakuş'un olması bekleniyor. Son antrenmanda kontrol ondaydı.

- Osmanlıspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören sol bek Ufuk Budak dışında takımda eksik yok. Bu sezon Bolu'da oynadıkları 10 resmi maçta 4 galibiyet elde edebildiler. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 406Boluspor - Galatasaray
    3
    MS2
    1,60
    3842kez oynandı
Hemen Oyna
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Galatasaray

- Sarı kırmızılıların Bolu kafilesinde yeni transfer Marcao, kaleci Muslera ve sakatlığı devam eden Emre Akbaba ile ülkesinin milli takımında olan Nagatomo yer almadı. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ise kadro dışı.

- Sezonun ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başladılar, bu akşam Boluspor karşısında yedek ve genç ağrılıklı bir kadro ile sahada olmaları bekleniyor.

- Kalede İsmail Çipe, stoperde Gökay Güney, orta sahada Celil Yüksel ve Atalaya Babacan, hücum hattında ise Yunus Akgün'ü görebiliriz.

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İddaa Tahminleri - 22 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 22 Ocak Salı iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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