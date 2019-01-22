G.Saray ilk maçta avantaj arıyor! Boluspor karşısında iddaa oranı...
Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ama kötü hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen 'Boluspor-Galatasaray' maçının iddaa oranları belli oldu. Takımlardan son haberlere ve iddaa detaylarına göz atalım...
- Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı karşılaşmanın oynanmasına engel olmuştu ama bugün Bolu'da havanın bulutlu ve 7 derece civarında olması bekleniyor.
- Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile dün yollar ayrıldı ve takımın başında, bu maçta Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Cüneyt Karakuş'un olması bekleniyor. Son antrenmanda kontrol ondaydı.
- Osmanlıspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören sol bek Ufuk Budak dışında takımda eksik yok. Bu sezon Bolu'da oynadıkları 10 resmi maçta 4 galibiyet elde edebildiler. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- Sarı kırmızılıların Bolu kafilesinde yeni transfer Marcao, kaleci Muslera ve sakatlığı devam eden Emre Akbaba ile ülkesinin milli takımında olan Nagatomo yer almadı. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ise kadro dışı.
- Sezonun ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başladılar, bu akşam Boluspor karşısında yedek ve genç ağrılıklı bir kadro ile sahada olmaları bekleniyor.
- Kalede İsmail Çipe, stoperde Gökay Güney, orta sahada Celil Yüksel ve Atalaya Babacan, hücum hattında ise Yunus Akgün'ü görebiliriz.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle