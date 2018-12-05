'G.Saray ile konuşmamak hataydı'
Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, son dönemde yaşanan olayları değerlendirdi.
Beyaz TV’ye konuşan Orman’ın sözleri şöyle oldu:
TFF’ye giden herkes, kulüp şapkasını çıkartıp, Türk futboluna hizmet eder. Ali Dürüst’ün yaptığı talihsiz açıklamalar da her şeyin üzerine tuz biber ekti. Benim hatam, Kulüpler Birliği bildirisi öncesi Galatasaray ile konuşmamaktı. Niye konuşmadım? Neticede büyük bir camiayı temsil ediyorum ve hafta sonu da Beşiktaş’ın Galatasaray ile maçı var. İşin doğrusu, Erol Bedir’in konuşmasıydı. İletişimsizlik oldu. Mustafa Cengiz’in haklı olduğu, bizim bunu onlara iletmiş olmamız gerekirdi.
‘Kulak çeker gibi cezalandırırsak...’
Hakemler ve VAR ile ilgili çok hata oluyor. Bunlar futbolda var. Hakemler için ödül sistemi var, kötü yöneten de dinlendiriliyor. Bir Beşiktaş maçı sonrası, “Hakemin düdüğü asılsın” denildiği, karar verildiği zaman, bu adalete müdahaledir. ‘Şuna 5 maç verdim, bunun hakemliğini durduruyorum’ demek, güç gösterisine dönüşecektir.
“Galatasaray’a karşı birlik oluştu” demek hayali senaryodur. Açıklamamız, Galatasaray aleyhine değildir. Rahatsızlığımız, “Bir kulübün maçı sonrası hakemleri kamuoyu önünde kulak çeker gibi cezalandırırsak, o hakem sonra o takımın maçına hangi özgür iradesi ile gelebilir”dir.
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