Futbolda transfer sezonunun sonuna gelindi! Transfer dönemi ne zaman bitecek?
17 Haziran'da başlayan birinci transfer dönemi devam ederken, takımlar son transferleri için çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminin ne zaman biteceğini merak eden futbolseverler ise konuya dair bilgi almak adına internette sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için ne zaman biteceği, başta dört büyüklere olmak üzere pek çok takıma gönül veren futbolsever tarafından merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 2 Eylül'de bitiyor. 17 Haziran'da başlayan birinci transfer dönemi yarın saat 00.00'da sona erecek. "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.
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