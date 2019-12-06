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Futbol
DHA
06.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Futbolcuları tokatlayan Halit Kurt'un cezası belli oldu!

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Kayseri'de bundan 3 yıl önce oynanan amatör futbol maçının devre arasında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan antrenör Halit Kurt’un cezası, AFDK tarafından onandı.

Kayseri’de, 3 yıl önce oynanan amatör futbol maçının devre arasında futbolcularını tokatladığı ortaya çıkan, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verilen antrenör Halit Kurt'un cezası, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından onandı.

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu’nca, 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt’a, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Karar ile ilgili Kurt, AFDKya itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren AFDK, Kurtun itirazını reddederek, cezayı onadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Teknik sorumlu Halil Kurt’un U19 Yerel Lig’de 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdmanyurdu-Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle FDT’nin 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Futbolcuları tokatlayan Halit Kurtun cezası belli oldu

Futbolcuları tokatlayan Halit Kurtun cezası belli oldu

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