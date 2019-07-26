Futbol tarihinde bugün | Gonzalo Higuain...
Futbol kariyerinde birçok önemli takımda forma giyen Arjantinli yıldız Gonzalo Higuaín, 3 sene önce bugün, yani 26 Temmuz 2016 tarihinde 90 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Juventus’a transfer oldu.
Kariyerine River Plate’de başlayan Higuain ardından Real Madrid ve Napoli forması giymişti.
Yıldız forvet Napoli’de 147 maçta 92 kez ağları havalandırdıktan sonra Juventus’un yolunu tuttu.
Arjantinli forvet Juventus’ta toplam 105 maça çıkıp, 55 gol attı. Ardından Milan ve Chelsea gibi takımların formasını kiralık olarak giydi.
İşte Higuain’in Juventus kariyeri boyunca attığı en güzel gollerden bazıları…
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