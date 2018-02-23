Futbol sahalarında görülmemiş olay
Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta çok ilginç iki sakatlık yaşandı. Belhada'nın sakatladığı iki arkadaşının durumu kötü.
Serdar'ın attığı gol sonrası futbolcular birbirine sarılırken Belhanda, kazayla elini Donk'un gözüne soktu. Bu nedenle Donk sakatlanarak oyundan çıktı yerine Yasin Öztekin girdi.
Ryan Donk'un tedavisi kenarda yapılırken Hollandalı futbolcu oyuna devam edemedi. Maçta bir asist yapan Belhanda bir arkadaşını daha sakatladı.
76. dakikada oyuna giren Eren Derdiyok, 78. dakikada ayağından sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Belhanda, Donk'tan sonra Eren'i de sakatladı.
Galatasaray'ın attığı 5. golde ise Belhanda gol sevincine katılmadı.
Eren Derdiyok, stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrılırken yönetici Abdurrahim Albayrak futbolcuyu öperek teselli etti.
Eren Derdiyok'un ayak bileğinde dönme meydana geldiği ve durumunun MR sonucu netlik kazanacağı ifade edildi.
Donk ise maç sonunda, "Gol sevinci sırasında Belhanda'nın darbesi nedeniyle gözünde kanama meydana geldi." dedi.
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