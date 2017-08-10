'Futbol hayatımı burada sonlandırmak istiyorum'

Trabzonspor taraftarının Bordo-Mavili forma ile sahaya çıkması için gün saydığı Burak Yılmaz ile Fırtına’ya geri dönüş hikayesini konuştuk. Trabzonspor ile bağlarının hiçbir zaman kopmadığını dile getiren yıldız futbolcu, “Ben Trabzonspor’da oynadığım sürede hayatımın en önemli dostluklarını, dostlarını kazandım. Ben Antalyalıyım ama Trabzon gerçekten de benim kendimi evimde gibi hissettiğim bir yer. Allah biraz da insanın kalbine göre veriyor. Ben buraya hep iyi niyetle geldim, iyi niyetle çalıştım ve bu formayla gol kralı oldum. Trabzonspor daha önce çok oyuncu yetiştirdi. Ama kendi toprağından olmayan bir insanın burada bu kadar sevilmesi benim için çok büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

‘Endişelerim vardı..’

“Muharrem Başkan’ın samimiyetini 50. yıl kutlamalarındaki davette öğrendim. Aslında endişelerim vardı. Sonuçta buradan kötü gitmesem de ayrılmıştım. Stadın açılışında nasıl karşılanacağımı bilmediğim için tedirgindim. Başkanın beni orada onurlandırması bütün tedirginliğimi geçiştirdi. Orada tribünlerin beni ne kadar sevdiğini, doğru şeyler anlattığımı ve anlaşıldığımı o gece bir kez daha anladım.”

‘Cezayı haketmemiştim’

“Son yaşadığım ceza çok başka anlatılmaya başlandı. Beni bilenler bilir. Ben hissederek futbol oynayan, hırslı bir oyuncuyum. Ama o cezayı haketmemiştim. Devamındaki süreçte de başkanımızla görüştüm. Hocamızla konuştuk. Yani bu süreci uzun süre beraber yürüttük.”

‘Doğru zamanda döndüm’

Çok doğru zamanda ve çok doğru atmosferde bu camiaya döndüğümü düşünüyorum. Beni çok sevdiklerini bildiğim taraftara mesajım var: “Biz onları üzmeyeceğiz. Onlar da benim henüz sadece bir kez açılışına çıktığım ama adım attığım anda tüylerimi diken diken eden stada gelsinler. Bizi desteklesinler. Trabzonlular’ı sokakta forma ile görmeyi, tribünlerdeki o çoşkuyu ve tabii ki maç sonundaki kolbastıyı çok özledim.”

'Rakamlar ortada'

“Tüm bu anlattıklarım yaşanırken, Başkan Muharrem Usta kulağıma eğilip şunları “Seni bu stada tekrardan getireceğim.” Aslında her şey biraz böyle başladı. Sonrasında sürekli iletişim halindeydik. Çin benim için değişik bir maceraydı. Bazı sosyal şartlara adapte olamadım. Bunun sebepleri arasında da Türkiye’ye dönme arzum ve ailemi çok özlüyor olmamı sayabiliriz. Tüm bunlara rağmen aldığım paranın hakkını vermek için önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Rakamlar ortada zaten.”

'Büyük başarılar istiyorum'

“Trabzonspor benim için büyük fedakarlıklar yaptı. Ben yaptıklarımı anlatmak istemiyorum. Zaten başkanımız gerekenleri söyledi. Ben tıpkı ilk Trabzonspor dönemimde olduğum gibi yeni bir sayfa açtım. Yaşadıklarımdan çok daha büyük başarılar yaşamak ve futbol hayatımı burada sonlandırmak istiyorum. Biz çok iyi bir takımdan ziyade aileyiz. Bu ailenin önemli parçalarından olmak için elimden geleni yapacağım.” (Fanatik)