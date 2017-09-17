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Fürth Düsseldorf maçına Türkler damga vurdu! Tolcay...

Bundesliga 2'nin 6. haftasında Fürth, Kaan Ayhan'lı Düsseldorf'u ağırladı. Tolcay Ciğerci maçta 3 asistle oynarken Serdar, 2 gole adını yazdırdı.

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Bundesliga 2. lig ekiplerinden Greuther Fürth, 6. haftada Trolli Arena'da Düsseldorf'u ağırlarken, maç sonu rakibini 3-1 mağlup etti.

Türk oyuncular Kaan Ayhan, Tolcay Ciğerci ve Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı.

Maç karşılıklı ataklarla başlarken 26. dakikada Kaan Ayhan, sarı kart gördü.

Maçın 35. dakikasında Serdar Dursun, Tolcay'ın asistinde golle buluştu.

İlk yarı bitimine 1 dakika kala kapanış golünün asistini yine Tolcay yaparken, golü atan isim Marco Caligiuri oldu.

İkinci yarı çekişmeli devam ederken 63. dakikada Tolcay Ciğerci'nin Serdar Dursun'a asisti ile yine Türk yapımı bir golle Fürth, 3. golü buldu.

Karşılaşma başka gole sahne olmazken maç, 3-1'lik Fürth üstünlüğü ile sona erdi.

Bundesliga 2Greuther FürthDüsseldorf
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