Fujitora grubunu lider tamamladı
WESG 2017 Dünya Final Maçları 13 Mart’ta tamamlandı. Hearthstone alanında ülkemizi başarıyla temsil eden Kaan “Fujitora” Çekli grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
Espor da ülkemizi gururlandıran Royal Bandits Esports oyuncusu Kaan “Fujitora“ Çekli İspanya da yapılan Avrupa elemelerinden başarı ile ayrılarak Çin de gerçekleşen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı.
Fujitora geçtiğimiz salı günü gerçekleşen World Electronic Sports Games 1. grup aşamalarında ilk iki maçta elde ettiği üstünlük ile grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi.
Dünya kupasında 2. Tur rakipleri arasında da favori gösterilen Kaan “Fujitora” Çekli 16 Mart günü Japonya Ukrayna ve Çin ülke temsilcileri ile adını çeyrek finale yazdırmak için karşılaşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle