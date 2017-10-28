Frankfurt’ta 20 bin kişi koşacak

PAZAR günü atletler, büyük bir olasılıkla çok soğuk ve fırtınalı havada koşacak. Bu nedenle koşuyu izlemek ve koşucuları desteklemek üzere güzergahta yer alacak Frankfurtluların sayısının, önceki yıllara göre daha az olması bekleniyor.

Koşu nedeniyle pazar günü saat 07.00 ile 16.30 arasında kent içi trafik büyük ölçüde araçlara kapatılacak.

GEÇEN YIL AFRİKALI ATLETLER KAZANMIŞTI

Frankfurt Maratonu’nda geçen yıl ilk üç dereceyi erkeklerde Kenyalı atletler Mark Korir (2 saat 6 dakika 48 saniye), Martyn Kosgey (2,07,22) ve Cybrian Kotut (2,07,28), kadınlarda da Etiyopyalı Mamitu Daska (2,25,27), Etiyopya kökenli Alman vatandaşı Fate Tola (2,25,42) ve Kenyalı Sarah Jebet (2,27,07) almışlardı.





FRANKFURT DOSTLUK ÇEMBERİ BU YIL DA KOŞACAK

Maraton etkinlikleri 42,195 kilometrelik asıl koşunun yanı sıra 8-17 yaş grubunun katıldığı 4,2 kilometrelik ‘mini maraton’ ve daha küçüklerin katıldığı Struwwelpeter Koşusu’nu da içeriyor.

Geçen yılki maratona Avrupa Hürriyet’in sponsorluğunda takım olarak katılan Frankfurt Dostluk Çemberi bu pazar günü de aynı katılımla koşacak.