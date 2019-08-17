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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.08.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

Fortuna Düsseldorf, Türk oyuncularıyla güldü

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Fortuna Düsseldorf, Türk oyuncularıyla güldü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Werder Bremen’i 3-1 yendi.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın ilk haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Rouwen Hennings'in attığı golle Fortuna Düsseldorf'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu golün asistini mili futbolcu Kenan Karaman yaptı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Johannes Eggestein ile bulduğu golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Fortuna
Düsseldorf bu gole hızlı cevap verdi ve milli futbolcu Kenan Karaman'ın 52. dakikada filelere gönderdiği topla skoru 2-1'e getirdi. 

Çekişmeli geçen maçta konuk ekibin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen milli futbolcu Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 

Müsabakada başka gol olmadı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. 
Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı. 

Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan Ömer Toprak'ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, Nuri Şahin 90 dakika süre aldı. 

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