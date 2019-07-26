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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

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Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ

16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak. 

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 10 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında

damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. 

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. 

Formula 1'de Büyük Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: 

  Pilotlar klasmanı 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan 
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184 
3. Max Verstappen (Hollanda): 136 
4. Sebastian Vettel (Almanya): 123 
5. Charles Leclerc (Monaco): 120 

 Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 407 puan 
2. Ferrari: 243 
3. Red Bull-Honda: 191 
4. McLaren: 60 
5. Renault: 39 

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