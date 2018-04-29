Florya'da şampiyon gibi karşılama!
Şampiyonluk yolunda en güçlü rakiplerinden Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, tesislerde şampiyon gibi karşılandı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stattan ayrılıp tesislere giden sarı-kırmızılı kafileyi, büyük bir taraftarlar grubu karşıladı. Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen Galatasaraylı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" sloganları eşliğinde Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu. Uzun süre tesislerden ayrılmayan taraftarlar derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.
OTOBÜSTE 3 İSİM
Çok kalabalık bir taraftar grubu Florya'da otobüsü karşıladı. Otobüste futbolculardan sadece Yuto Nagatomo vardı. Johan Elmander ve Abdurrahim Albayrak da otobüste taraftarları selamladı.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMA
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-kırmızı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı. Galatasaray'ın 2-0 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi.
50 BİN SEYİRCİ
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerken seyirci rekoruna da imza atıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbiyi 50 bin 304 biletli futbolseverin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu belirtildi.
Derbi müsabakasındaki seyirci sayısı, Türk Telekom Stadı'nın 4. en yüksek seyirci sayısı olarak da kayıtlara geçti.
Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda oynanan maçtaki 51 bin 567 taraftar sayısı Türk Telekom Stadı'nın rekoru olurken, bu maçı 50 bin 750 kişiyle 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Schalke 04 karşılaşması ve 50 bin 463 kişiyle de 2011-2012 sezonundaki Beşiktaş müsabakası takip etti.
ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA
Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.
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