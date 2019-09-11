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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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11.09.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

Florin Andone, Galatasaray ile ücretini 100'e katladı

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Florin Andone, Galatasaray ile ücretini 100'e katladı

Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, alacağı yıllık ücret ile en çok kazanan Rumen futbolcu olurken İspanya'dan Türkiye'ye uzanan kariyerinde yıllık ücretini 100 katına çıkardı.

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Brighton'dan Rumen futbolcu Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Andone, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro sabit ücret alacakken bonuslarla bu tutarın 3 milyon euro seviyesine çıkacağı belirtiliyor.

En çok kazanan Rumen futbolcu olacak

Florin Andone'nin Galatasaray'dan alacağı sabit 2.5 milyon euroluk maaş, onu en çok kazanan Rumen futbolcu yapacak.

Lazio forması giyen Stefan Radu, 1.4 milyon euro kazanırken Vlad Chiriches ve Razvan Marin de 1'er milyon euro ile en çok kazanan Rumen futbolcular konumundaydılar.

5 yılda inanılmaz artış

Andone, 2014'ün yaz aylarında İspanyol ekibi Cordoba ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Rumen oyuncu, Cordoba forması giydiği dönemde ayda 3.000 euroyu geçen bir ücret almamıştı.

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