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Flaş transfer! İtalyan yıldız Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer - Sarı-lacivertli ekip, İtalyan oyun kurucu Giorgia Sottana'yı kadrosuna kattı

A.A
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın BLMA ekibinde forma giyen İtalyan oyun kurucu Giorgia Sottana'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, BLMA forması giyen İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı. 1,78 metre boyundaki oyun kurucu, bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek." denildi.

İtalya'da Reyer Venezia, Cras Taranto, Famila Schio, son olarak da Fransa'da BLMA forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu sezon 12,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 3,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 

Flaş transfer İtalyan yıldız Fenerbahçede...

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