Flaş sözler... 'O topu çıkaracak kaleci yok!'
TRT Spor yorumcucu Mustafa Denizli, 5-1 biten Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi.
Mustafa Denizli'nin sözleri şöyle:
- Şartlar ne olursa olsun bugün Göztepe'nin Beşiktaş'a karşı koyma durumu yoktu. Beşiktaş sahaya çıkmadan Göztepe karşısında galibiyet yakın taraftı. Talisca'nın attığı kafa golü görülmeye değerdi. Beşiktaş son 6 maçını kazansa bile şampiyon olamayabilir. Haftaya Galatasaray-Başakşehir maçı belirleyici olacaktır.
- Talisca sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bu sene çizgisinin üzerinde futbol oynuyor. Talisca'nın attığı kafa golünü Avrupa liglerinde çıkaracak kaleci yok. İnanılmaz meziyetli ve yetenekli bir oyuncu. Attığı kafa gollerini Şampiyonlar Ligi'nde de atmıştı.
GÖREVLERİNİ YAPTILAR
- Göztepe'nin düşüş yaşaması gayet doğal. Beklentilerin üzerinde oynuyorlar. Göztepe ligde indi, çıktı ve bu sene büyük bir grafik çizdiler. Bu sene Avrupa kupalarına katılma durumuna kadar geldiler. Göztepe, Malatya ve Sivasspor görevlerini yapmış grup olarak görülüyor.
- Bugün kafa olarak şampiyonluk kovalayan bir Beşiktaş vardı. Kimse aslında böyle bir skoru beklemiyordu. Göztepe'nin ilk yarı ile ikinci yarı; hem oyun olarak hem de puan olarak muazzam bir fark var.
ZAMANLAMA OLARAK DOĞRU OLMADI
- Beşiktaş'ta geride çok fırsat veren bir savunma yoktu. Sadece Demba Ba'ya karşı bir pozisyonları oldu. Onun haricinde defansif anlamda çok iyi işler yaptılar.
- Başkan Fikret Orman art niyetli olsa, söyleyeni ve söyleneni zor durumda bırakabilirdi. Bence istem dışı düşüncesini dile getirmiştir. Demba Ba bugün çok koştu ve görevini yaptı. Bunun arka tarafını düşünmeden konuşmuş olabilir. Fikret Orman'nın zamanlama olarak şanssız bir açıklama yaptığını söyleyebilirim. (Ajansspor)
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