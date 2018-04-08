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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
08.04.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Flaş sözler... 'O topu çıkaracak kaleci yok!'

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Flaş sözler... 'O topu çıkaracak kaleci yok!'

TRT Spor yorumcucu Mustafa Denizli, 5-1 biten Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi.

Mustafa Denizli'nin sözleri şöyle:

- Şartlar ne olursa olsun bugün Göztepe'nin Beşiktaş'a karşı koyma durumu yoktu. Beşiktaş sahaya çıkmadan Göztepe karşısında galibiyet yakın taraftı. Talisca'nın attığı kafa golü görülmeye değerdi. Beşiktaş son 6 maçını kazansa bile şampiyon olamayabilir. Haftaya Galatasaray-Başakşehir maçı belirleyici olacaktır.

- Talisca sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bu sene çizgisinin üzerinde futbol oynuyor. Talisca'nın attığı kafa golünü Avrupa liglerinde çıkaracak kaleci yok. İnanılmaz meziyetli ve yetenekli bir oyuncu. Attığı kafa gollerini Şampiyonlar Ligi'nde de atmıştı.

GÖREVLERİNİ YAPTILAR
- Göztepe'nin düşüş yaşaması gayet doğal. Beklentilerin üzerinde oynuyorlar. Göztepe ligde indi, çıktı ve bu sene büyük bir grafik çizdiler. Bu sene Avrupa kupalarına katılma durumuna kadar geldiler. Göztepe, Malatya ve Sivasspor görevlerini yapmış grup olarak görülüyor.

- Bugün kafa olarak şampiyonluk kovalayan bir Beşiktaş vardı. Kimse aslında böyle bir skoru beklemiyordu. Göztepe'nin ilk yarı ile ikinci yarı; hem oyun olarak hem de puan olarak muazzam bir fark var.

ZAMANLAMA OLARAK DOĞRU OLMADI
- Beşiktaş'ta geride çok fırsat veren bir savunma yoktu. Sadece Demba Ba'ya karşı bir pozisyonları oldu. Onun haricinde defansif anlamda çok iyi işler yaptılar.

- Başkan Fikret Orman art niyetli olsa, söyleyeni ve söyleneni zor durumda bırakabilirdi. Bence istem dışı düşüncesini dile getirmiştir. Demba Ba bugün çok koştu ve görevini yaptı. Bunun arka tarafını düşünmeden konuşmuş olabilir. Fikret Orman'nın zamanlama olarak şanssız bir açıklama yaptığını söyleyebilirim. (Ajansspor)

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