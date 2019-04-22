Flaş gelişme! VAR konuşmaları açıklandı...
Stuttgart, deplasmanda karşılaştığı Augsburg'a 6-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibin golleri Andre Hahn (2), Phillip Max (2) ve Marco Richter'den (2) gelirken, milli oyuncumuz Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.
Maçın ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Alman SPORT1 kanalının talk show programına; Effenberg, Basler, Buchwald ve programın sunucusu Thomas Helmer yanında dün oynanan Augsburg-Stuttgart maçın hakemi Manuel Gräfe de konuk oldu.
Gräfe, programın başında Augsburg’un tartışmalara sebep olan üçüncü golüyle ilgili VAR konuşmalarını açıkladı.
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