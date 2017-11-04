Flaş gelişme... Tedbir çıkarsa, Caner oynar!

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar, PFDK'nın Caner Erkin'e verdiği 6 maçlık ceza ve Tahkim Kurulu'nun verilen bu kararı onaması hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

HABER1903' e konuşan Dizdar, "Bir futbolcunun disipline verilmesi için hakem, gözlemci ve saha müşahedesi raporlarına ihtiyaç vardır. Eskiden görüntüler ile futbolculara ceza veriliyordu. Fakat bu oyun Emre Belözoğlu ile bozuldu. Geçmişte Emre Belözoğlu görüntüler ile sevk edilmemesi lazım diye uygulama çıktı. O zaman Disiplin Talimatından görüntüler ile insanlar disipline sevk edilemez diye hüküm, disiplin talimatından çıkarıldı. Şimdi sevk edilebilir talimatı Caner Erkin ile eş zamanlı girdi.

HUKUKEN OLMAZ

Caner'de o eskiden var olan görüntülerle disipline sevk edilir maddesini yürürlüğe sokularak, geriye doğru yürüyerek Caner'i disipline sevk ettiler. Bu hukuken olmaz. Hukuki bir skandal var. Halbuki Caner, pazar günü oynadı ve talimatlar pazartesi günü değiştirildi! Lehine olanlar geriye yürür, Aleyhte olanlar geriye yürümez. Burada aleyhte yorum var ve geriye yürümez. Beşiktaş Kulübü, Tahkim Kurulu kararının ardından dava açacak ve tedbir kararı alınırsa Caner maçlarda oynar" ifadelerini kullandı.