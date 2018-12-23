Flaş gelişme! İşte o tarih İsmail Köybaşı...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın gelmesi bazı futbolcuların da umutlarını yeşertti.
Oyuncuların, yeni direktörün gözüne girebilmek için uğraş verdiği antrenmanlarda gözden kaçmıyor. Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı gündeme gelmişti. Futbolcu ve menajeri Nisan ayına kadar İsmail Köybaşı'nın geleceğiyle ilgili durumu netleştirmek istiyor.
HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Köybaşı'nın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı; performansı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği rapora bağlı. Henüz Fenerbahçe Kulübü'nün İsmail Köybaşı için bir karar vermediği öğrenildi.
Bu arada İsmail Köybaşı, bazı taraftarların kendisine karşı ön yargılı oldukları sebebiyle üzüntülü. Futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 maçta 291 dakika sahada kaldı ve skor üretemedi. Köybaşı, Ankaragücü, Sivasspor ve Konyaspor maçlarında ilk 11'de başlamıştı. (Radyospor)
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