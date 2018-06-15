Flaş gelişme! Gidiyor mu açıkladı...

Sarı-Lacivertli ekiple üst üste 3, toplamda 4. lig şampiyonluğunu yaşayan Zeljko Obradovic, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tecrübeli teknik adam, kaçan EuroLeague şampiyonluğunu, ligdeki başarının sırrını, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkındaki düşüncelerini Fanatik'e verdiği röportajda anlatırken, şunları söyledi...

‘ŞAMPiYONLUK HiÇ KOLAY OLMADI’

“EuroLeague şampiyonu olduğumuz ilk beşten 4 oyuncumuz yoktu. Sakatlıklar vardı. Sabırlı olup, çalışmamız gerekiyordu. İşin sırrı da rakibe saygıydı”

“Şampiyonluğa kolay ulaştık gibi görülüyor ama aslında hiç öyle olmadı. Sezon başında ilk 6 haftada 2 yenilgi aldık. Efes ve Darüşşafaka’ya kaybettik. Sezon başı bizim için sıkıntılı başladı. Euroleague şampiyonu olduğumuz ilk beşten 4 oyuncumuz yok. Bogdanoviç ve Udoh NBA’e gitmişti. Dixon ve Kaliniç de sakattı. Sabırlı olmamız ve çalışmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Geri kalan haftalarda Play-Off dahil sadece 3 maç kaybettik. Bu işin sırrı da rakibe saygıydı. Kim olursa rakiplerimize saygı duyduk ve motive olduk. Sonunda da hedefimiz olan şampiyonluğa ulaştık”

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIKLARINI GÖRDÜM'

“Ben her zaman oyuncuların yanında olmuş bir coachum. Banvit maçından sonra tribünlerin boş olduğunu görünce nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıklarını gördüm. Bu salonda dolu tribünler önünde oynamak çok farklı ve güzel. Tofaş serisinde salonda harika atmosfer vardı ve bu bize çok yardımcı oldu. Umarım gelecek yıl da aynı final serisinde olduğu gibi tüm maçlarımız dolar ve yine güzel bir sezon geçiririz”.

'FİNALE İYİ MOTİVE OLMUŞUZ'

“Tofaş’a karşı bazı maçları çok farklı kazandık. Finale ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor. Biz onlara büyük saygı duyduk. Çünkü kaliteli bir takımlar. Çok iyi bir coachları var. Zaten maçtan sonra hemen yanına gidip Orhun Ene ile konuştum. Ne kadar iyi bir iş çıkardıklarını söyledim.”

‘ALİ KOÇ'LA GELECEK PLANLAMASI YAPACAĞIZ’

“Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir düşünce hiç aklıma gelmedi. Ben verdiğim sözün arkasında duran biriyim. Bunun yanı sıra zaten iki yıllık daha kontratım var. Ayrıca burada çok mutluyum ve kalmaya devam edeceğim. Ali Koç’u başkan olmadan önce tanıyordum. Yöneticilik döneminden. Bir kaç gün içinde Ali Koç’la bir araya geleceğiz ve gelecek planlaması yapacağız. Ona yeni görevinde başarılar diliyorum. Uyum içinde çalışacağımızı düşünüyorum”.

‘AZİZ YILDIRIM'A YÜZ YÜZE TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM’

“Aziz Yıldırım ile Bursa’dayken konuştum. Tofaş’a kaybettiğimiz maçtan sonra telefonda konuştuk. Onunla tekrar görüşmek isterim. Çünkü bize büyük destek verdi ve ona yüz yüze teşekkür etmek istiyorum. 20 yıldan bu yana başkanlık yapan ve bir çok başarı kazanan biri. Ona minnettarız. Yıldırım’la 5 yıl beraber çalıştık. Bu müthiş bir şeydi. Bize çok güzel bir ortamda çalışma fırsatı sundu. Ayrıca beni Fenerbahçe’ye getirdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

‘MADALYALARIM NEREDE BİLMİYORUM’

“Şu ana kadar kaç şampiyonluk kazandım bilmiyorum. 43 tane diyorlar. Madalyalarım nerede tam bilmiyorum. Bir kısmı burada. Bir kısmı Belgrad’daki evimde. Bir bölümü de annemin evinde. Cacak’da. Belki günün birinde hepsini bir araya getiririm. O zaman söz veriyorum, o madalyalarla fotoğraf çektirip, röportaj yaparız.”

‘GERİ DÖNÜP HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

“EuroLeague’de şampiyonluğu kaybettikten sonra gerekli açıklamaları yaptım. Ondan sonra geri dönüp hiç düşünmedim. Çünkü iki gün sonra Türkiye Ligi Play-Off’u başlıyordu. Ben zaten hiçbir zaman geçmişi düşünmem. Oyuncularımı topladım ve lige konsantre olmamız gerektiğini söyledim. Onlarla gurur duyduğumu söyledim. Harika bir iş çıkardılar. Final-Four’dan iki gün sonra lige motive olmak hiç kolay değildi. Sonunda sadece bir Play-Off yenilgisi ile şampiyonluğa ulaştık. En önemlisi bu sene oynadığımız basketboldan dolayı çok mutluyum.”

‘FENERBAHÇE ARTIK BÜYÜK BİR MARKA’

“Ali Koç'la konuştuktan sonra neleri değiştirmemiz gerektiğini göreceğiz. Fenerbahçe'de oynamanın anlamını bilen oyuncularla yola devam edeceğiz”

“4 yıldır Final-Four, 3 yıldır final oynuyoruz. Bu nedenle gurur doluyuz. Her yıl kadroyu değiştirmek zorunda kalıyoruz ki bu çok normal. Çok gururluyuz. Çünkü iyi oyuncularımız NBA’e gidiyor ve önemli rollerde pozisyon alıyorlar. Önemli olan gelen oyuncuya Fenerbahçe’de yer almanın ne demek olduğunu iyi anlatabilmek. Hepsiyle teker teker konuşuyoruz. Çünkü Fenerbahçe artık çok büyük bir marka. Ali Koç’la konuştuktan sonra neleri değiştirmemiz gerektiğini göreceğiz. Fenerbahçe’de oynamanın anlamını bilen oyuncularla yola devam edeceğiz ve bunu anlayabilen oyuncular yürüyeceğiz. Fenerbahçe, Fenerbahçe’dir. Ve bu kulüpte oynamak artık tüm oyuncular için varolmak istedikleri bir vitrin haline dönüşmüştür.” (Fanatik)

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