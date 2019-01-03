Flaş! Burak Yılmaz Beşiktaş'ta
Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş ile sözleşme feshi konusunda prensipte anlaştı. Golcü futbolcunun Antalya kampına katılması bekleniyor.
Beşiktaş, Burak Yılmaz konusunda mutlu sona yaklaştı. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan siyah beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Beşiktaş transferi yarın açıklayacak.
Antalya kampına katılması beklenen Burak Yılmaz, böylece 11 yıl sonra yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.
2006 yılında Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu, bir buçuk sezonda 49 maça çıkıp, 6 kez fileleri havalandırmıştı.
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