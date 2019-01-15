Flaş! Boluspor - Galatasaray maçı ertelenebilir
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebilir.
Galatasaray bu akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Bolu'da yoğun kar yağışı başladı.
Mücadelenin oynanacağı Bolu Atatürk Stadı beyaza büründü. Statta zemin ısıtma sistemi bulunmuyor. Maçın oynanıp oynanmayacağı maç saatinde belli olacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle