Flaş Belhanda açıklaması!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı için flaş bir açıklama geldi.
Sarı kırmızılı takımda gözden düşen Belhanda için Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan canlı yayında bombayı patlattı.
Spor Gündemi programında değerlendirmelerde bulunan Zeki Uzundurukan, "Monaco Belhanda'ya talip oldu. Flaş da bir teklif gelebilir" ifadelerini kullandı.
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri paylaştı...
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