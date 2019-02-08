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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
08.02.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Flamengo tesislerinde yangın çıktı! 10 kişi hayatını kaybetti...

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Flamengo tesislerinde yangın çıktı! 10 kişi hayatını kaybetti...

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun Rio'da bulunan antrenman tesislerinde sabah 5 sularında yangın çıktı. 14-17 yaş grubunda olduğu bildirilen 10 kişi hayatını kaybetti.

Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir başka kötü haber Brezilya'dan geldi.

Flamengo kulübünün Rio'da bulunan antrenman tesislerinde bu sabah çıkan yangın sonucunda 14-17 yaş grubunda olduğu belirtilen 10 kişi hayatını kaybetti. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında kurtarılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, yangının saat 7.20 itirbariyla kontrol altına alındığı ve hayatını kaybedenlerin kim olduğuna dair resmi bir bilginin an itibariyla bilinmediği yazıldı

 

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