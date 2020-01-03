MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFırat Aydınus'un hakemliği bırakacağı tarih!
GeriFutbol Fırat Aydınus'un hakemliği bırakacağı tarih!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Fırat Aydınus'un hakemliği bırakacağı tarih!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Aydınus'un hakemliği bırakacağı tarih!

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fırat Aydınus'un 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Zekeriya Alp, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus'un 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.

Fırat Aydınusun hakemliği bırakacağı tarih

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle