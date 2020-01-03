Fırat Aydınus'un hakemliği bırakacağı tarih!
MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fırat Aydınus'un 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.
Zekeriya Alp, Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus'un 1.5 yıl sonra hakemliği bırakacağını açıkladı.
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