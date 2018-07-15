Final öncesi Macron-Putin buluşması!
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Fransa-Hırvatistan" maçından önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarı finaldeki Belçika zaferi sonrası telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u aradı ve tebrik etti.
Macron, geçtiğimiz haftanın ortalarında, Ukrayna'daki krizi ve Minsk Protokolü'nün uygulanış şeklini Putin'le görüşmek istediğini açıklamış, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için adım atılması gerektiğini belirtmişti.
Putin'in tebrik telefonu sırasında bu konuları dile getiren Macron, randevuyu aldı ve ikili, "Fransa-Hırvatistan" maçından önce Moskova'da bir araya gelecek.
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