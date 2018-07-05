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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya Kupası
05.07.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Final maçı Cüneyt Çakır'ın!

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Final maçı Cüneyt Çakır'ın!

Dünya Kupası'nda bizleri başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'ın adı çeyrek final hakemleri arasında yer almadı. Rusya'da 'Fas-İran' ve 'Nijerya-Arjantin' maçlarını yöneten, 'Nijerya-Arjantin' maçındaki VAR kullanımı büyük takdir toplayan Çakır'ın adı ciddi şekilde final için geçmeye başladı!

FIFA, Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı.

Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.

Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yönetti. Hatta "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.

1976 doğumlu, 2006’da FIFA kokartı alan Çakır, 2010 yılında UEFA Elit Listesi’ne girdi.

2012 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2016 Olimpiyat Oyunları’nda görev aldı. Avrupa Ligi’nde 2 kere (09/10 & 13/14), Şampiyonlar Ligi’nde ise 1'i geçtiğimiz sezon olmak üzere 5 kere (11/12, 15/16 x2, 16/17 & 17/18) yarı finalde boy gösterdi.

Aynı sezon içinde, her iki yarı final eşleşmesini de yöneten ilk hakem oldu. (15/16)

2014 Dünya Kupası'nda "Brezilya-Meksika" ve "Cezayir-Rusya" grup maçlarını yönettikten sonra Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçmiş, yarı finalde "Hollanda-Arjantin" eşleşmesinde düdük çalmıştı.

Bu kupada da Son 16 ve çeyrek final maçlarını pas geçen Cüneyt Çakır'ın bir kez daha yarı final yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor, hatta adı ciddi ciddi final için anılmaya başladı.

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Eric Dier'ın İngiltere'yi çeyrek finale taşıdığı o anlarda Londra...

Dier attı, Londra'da yer yerinden oynadı!İngiltere'nin penaltı atışlarında Kolombiya'yı saf dışı bırakarak Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği o anlar, Londra'da böyle kaydedildi.
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