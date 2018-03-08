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Voleybol File derbisi Fenerbahçe'nin! Seri eşitlendi...
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Sıradaki Haber:Fenerbahçe yarı finalde

Voleybol
AA
08.03.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

File derbisi Fenerbahçe'nin! Seri eşitlendi...

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File derbisi Fenerbahçe'nin! Seri eşitlendi...

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, bu müsabakayı kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Yarı finale yükselecek takım, 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak müsabakada belli olacak.

Salon: Metro Enerji
Hakemler: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman
Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Burak Hazırol)
Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Ufuk Minici, Ertuğrul Metin, Doğukan Ulu)
Setler: 17-25, 25-22, 25-20, 25-19
Süre: 114 dakika (28, 30, 28, 28)

Karşılaşmanın ilk setine Okello ve Achrem'in sayılarıyla iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-5 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Todorov'un da devreye girmesiyle seti 25-17 kazandı.

İkinci sette oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 önde girdi. Sarı-lacivertli ekip, Gladyr ve Metin Toy'un skorer oyunuyla seti 25-22 kazanarak, skoru 1-1 yaptı.

Fenerbahçe, üçüncü sette Sket ve Metin Toy'un sayılarıyla etkili olurken, teknik molaya 12-8 galip durumda ulaştı. Gladyr'in ortadan sert smaçları sonunda Fenerbahçe, seti 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üstün oyununu devam ettiren Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 önde girdi. Servislerde etkili olan sarı-lacivertliler, Gladyr'in sayılarıyla seti 25-19, maçı da 3-1 galip tamamladı.

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