File derbisi Fenerbahçe'nin! Seri eşitlendi...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman

Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, Burak Hazırol)

Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Ufuk Minici, Ertuğrul Metin, Doğukan Ulu)

Setler: 17-25, 25-22, 25-20, 25-19

Süre: 114 dakika (28, 30, 28, 28)



Karşılaşmanın ilk setine Okello ve Achrem'in sayılarıyla iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-5 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Todorov'un da devreye girmesiyle seti 25-17 kazandı.



İkinci sette oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 önde girdi. Sarı-lacivertli ekip, Gladyr ve Metin Toy'un skorer oyunuyla seti 25-22 kazanarak, skoru 1-1 yaptı.



Fenerbahçe, üçüncü sette Sket ve Metin Toy'un sayılarıyla etkili olurken, teknik molaya 12-8 galip durumda ulaştı. Gladyr'in ortadan sert smaçları sonunda Fenerbahçe, seti 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti.



Dördüncü sette üstün oyununu devam ettiren Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 önde girdi. Servislerde etkili olan sarı-lacivertliler, Gladyr'in sayılarıyla seti 25-19, maçı da 3-1 galip tamamladı.