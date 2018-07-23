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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
23.07.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Fikret Yılmaz: "Hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz"

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Fikret Yılmaz: "Hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Fikret Yılmaz, iyi bir hazırlığın ardından lige iyi başlamak istediklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarının devam ettiğini, diğer taraftan eksik gördükleri alanlara transferler yapıldığını ifade etti.

Günde çift antrenmanla iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Yılmaz, dün oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Altınordu maçında gördükleri hataları düzeltmek için çalıştıklarını belirtti.

Karabük şehrinin takıma çok daha fazla sahip çıkması gerektiğini, yaşanan sıkıntıların atlatılıp eski güzel günlere dönüleceğine inandıklarını vurgulayan Yılmaz, "Biz inandık. Teknik heyet, yönetim ve futbolcular buna inandı. Kent de inanırsa bu iş zor değil. Hala her şey bitmiş değil. Karabükspor gibi değerler kolay olmuyor." diye konuştu.

Takıma bir çok yeni oyuncunun geldiğini ve Süper Lig'den düşen kadrodan sadece 2-3 ismin kaldığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yeni bir takımız. Bir taraftan uyum sürecini atlatmaya, diğer taraftan da kondisyon yüklemeye çalışıyoruz. İyi bir hazırlığın ardından lige iyi başlamak istiyoruz. Kardemir Karabükspor'un hedefi her zaman yukarılara oynamaktır. Önce var olma sonrada bu hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç var."

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