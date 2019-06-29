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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.06.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Fikret Öztürk: Aatif'ı eşi ikna etti

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Fikret Öztürk: Aatif'ı eşi ikna etti

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçilen iş insanı Fikret Öztürk, Aatif Chahechouhe transferinin perde arkasını anlatırken, "Aatif'i aldık. 1 milyon 200 bin Euro isteniyordu, 800 bin Euro'ya aldık. Çocukları, hanımı geldi otelde kaldı. Hanımı 'Ben Antalya'da yaşacağım' dedi. Biz kaleyi içten fethettik" dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurulda divan başkanlığını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yaptı. Genç, kentin önemli bir markası olan Antalyaspor'un futbol başarısı ve amatör sporlardaki branş çeşitliliğiyle Türkiye'de 4'üncü, Anadolu takımları arasında da 1'inci olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kurulda görüşlerini belirten eski başkanlardan Dündar Uluğkay, derneğin üye sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Antalyaspor Kulübü Derneği'nin 2019 yılında 12 milyon 500 bin lira gelir hedeflediği belirtildi. Daha önce dernek başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Yalçın Aşkın, kurulda adaylıktan çekildi. Aşkın, yaptığı konuşmada, emekli maaşıyla Öztürk Ailesi'nin karşısında gövde gösterisi yapacak bir insan olmadığını dile getirdi. Antalyaspor'a gelir sağlayacak projeler önerdiğini anlatan Aşkın "Fikret Öztürk yalnız değil. Bizim de buraya çıkmamız birlik beraberliktir, karşı çıktığımızdan değil. Borç yiğidin kamçısı ise ilk kamçıyı yiyen biziz. Fikret Öztürk'ün yanındayız" dedi.

Kurulda dernek başkanlığı için seçim tek listede yapıldı. Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası Fikret Öztürk, oybirliğiyle Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçildi. Yeni ekiple Antalyaspor'un başarısı için bir araya geldiklerini vurgulayan Fikret Öztürk, "Biz hep birlikte olursak başarıya imza atarız. Amacımız günü kurtarmak değil; Antalyaspor'a sürekli gelir sağlayacak projeler üretilmesi ve bu projeler üretilirken bazı kişi ya da kişilerin menfaat sağlamaması gerekiyor" diye konuştu.

Antalyspor'a gelir sağlayacak akaryakıt istasyonu yapıldığını anlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Bir istasyon yapıyoruz. Amacım bu istasyonu satmamak. Antalyspor Kulübü Derneği'nin mülkü olarak kalmasını düşünüyorum. Şimdiden sonra böyle mülkler oluşturarak, kira ve işletme gelirleriyle Antalyaspor'u geleceğe taşımak istiyoruz. Günü kurtarmaya çalışmakla bu işler olmaz. Bütün başkanların emekleri geçti, hepsini huzurunuzda kutluyorum. Günü kurtarma değil geleceği yapmak için bu yönetime geldik. Her kapıyı çalacağız; aramızda küstüm, darıldım, onu, bunu istiyorum davası yok. Tek vücut çalışacağız. Her şey Antalyaspor için olacak. Ben ve dostlarımın Antalyaspor tarafından gelecek ne isme ne maddi gelire ihtiyaç var. Antalyaspor'u yaşatmak, Avrupa takımı yapmak istiyorsak altyapıyı, maddi geliri güçlendirmemiz gerekir. Her kapıyı çalacağız, Antalyaspor'un kuruşuna göz dikenin karşısında olacağız."

"KALEYİ İÇTEN FETHETTİK"
Antalyaspor'un Aatif Chahechouhe transferinde yaşananları anlatan Fikret Öztürk, "Aatif'ı aldık. 1 milyon 200 bin Euro isteniyordu, 800 bin Euro'ya aldık. Çocukları hanımı, geldi otelde kaldı. Hanımı 'Ben Antalya'da yaşacağım' dedi. Biz kaleyi içten fethettik" diye konuştu.
Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ise geçen sezon futbol takımının ligi 7'nci bitirdiğini, hentbol takımının ilk defa Avrupa müsabakalarına katılma hakkı kazandığını ve kadın voleybol takımının başarı yakaladığını anlattı. Ailesiyle birlikte bedenlerini taşın altına koyduklarına değinen Öztürk, "Yaşanmadık stresler yaşıyor, kimsenin yapmadığı fedakarlıklar yapıyoruz. Bunun nedeni, ailecek birlik olduğumuzu ve Antalyaspor'a her şeyi verdiğimizi göstermekti. Fizik öğretmenliğinden Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birini oluşturan, idolüm babamın dernek başkanı olmasının gurur ve sevincini yaşıyorum. Antalyasporumuzu en iyi yere getireceğiz" dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçilen Fikret Öztürk'ün listesinde Mustafa Yılmaz, Mustafa Sak, Mehmet Nurettin Ünal, Saim Sanlı, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Osman Demren, Aziz Çetin, Osman Sapmaz, Tolga Çelik, İbrahim Gökhan Kasapoğlu yer aldı.

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