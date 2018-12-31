Fikret Orman’dan yeni yıl mesajı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
31.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Fikret Orman’dan yeni yıl mesajı

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Fikret Orman’dan yeni yıl mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni yıl öncesi mesaj yayımladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübün resmi internet sitesinden yeni yıl mesajı yayımladı. 2019 yılında daha güçlü ve daha umutlu olarak kulübe hizmet vereceklerini belirten Başkan Orman, takımının sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlardan memnun olmadığını ve ligin ikinci yarısında daha çok keyif alacaklarını belirtti.

İşte Başkan Fikret Orman’ın mesajı:

“Sevgili Beşiktaş Ailesi,

Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni heyecanlarla yeni bir yılı karşılıyoruz. Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. 115 yaşını geride bırakan Beşiktaşımız için 2019 yılının, hem gururu hem umudu hem de mutluluğu temsil edecek bir yıl olmasını diliyorum. 2019’da daha güçlü, daha umutlu olarak kulübümüze hizmet etmenin gururuyla, yine gece gündüz çalışacağımızdan ve tek aşkımız Beşiktaşımız’ı hak ettiği noktaya taşımak için önemli adımlar atacağımızdan şüpheniz olmasın. Beşiktaş kültürünün temelinde dürüstlük, emek ve haklı onurumuz vardır. Beşiktaşımız, her zaman bir ışık olarak parlamaya devam edecektir.

Futbol Takımımızın bu sezonun ilk yarısında aldığı bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum değilim. Devre arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken, Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız. İnanıyorum ki, ligin ikinci yarısında oynanan futboldan daha çok keyif alacağız.

Tüm branşlarımızdaki sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik heyetlerine, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılar’a yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımla.”

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