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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan transfer açıklamaları: Burak Yılmaz, Arda Turan, Dorukhan Toköz...

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman şu sözleri sarf etti:

Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz, kimse ile bir görüşmemiz olmadı. Arda Turan önemli bir futbolcu, hiçbir görüşmemiz olmadı. Bu değil ki Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu bölgede çok kıymetli oyuncuları var. Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Gülen, sempatik, çalışkan, mütevazi, tam Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Ben Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Bize teklif geldi ama niyetimiz o değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa düşünürüz. Giden oyuncular sadece mali ve teknik olmaz. Bu bir bütündür.

6 senedir birinci kaptanlığımızı Tolga yapıyordu. Kontratı bitti kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Ben Burak'ı karakter itibarıyla, takımda gördüğü saygı itibarıyla kaptanlığı kaldırabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapacağız. Zamanlamasına karar vermedik. Kısa süre içinde yapacağımızı ifade edelim.

BeIN Sport Avrupa'nın 45 ülkesinde yayın yapan, Fransa'nın ana yayıncısı. International bir şirket. Bundan 2 sene evvel bir kontrat yaptık. Bu kadar dünya üzerinde oyun oynayan, kuvvetli bir grubun kontratının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.

Fikstür çekimine bizzat gittim. Nasıl yapılıyor, bilgi aldım. Son 8 senedir Galatasaray maçlarında Galatasaray stadına gidiyoruz ikinci yarı. Bu tesadüf olamaz dedim. Dokuzuncu geldi. Bir sistemleri var, onu gördüm. Hayırlısı olsun. Avrupa maçlarından sonra nasıl fikstür olacağı belli değil. İyi niyetli bir ekip olduğunu gördüm. Umarım bu iyi niyetleri fiiliyata dönüştürürler.

Bizim birikmiş borçlarımız var. Bankalara ödemelerimiz var. 5 senelik bir anlaşma yaptık. Önce faizleri, sonra anaparayı ödeyeceğiz. Biz değil bütün kulüpler daralmak zorunda.

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